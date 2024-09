Disney Epic Mickey: Rebrushed, une nouvelle vidéo pleine de gameplay avec Warren Spector

THQ Nordic et Purple Lamp lanceront dans quelques jours Disney Epic Mickey: Rebrushed, une version remastérisée du jeu de Junction Point Studios. Aujourd'hui, les studios dévoilent une longue vidéo dans laquelle ils donnent la parole au concepteur original du jeu, Warren Spector (Ultima, System Shock, Thief, Deus Ex).

Disney Epic Mickey: Rebrushed est pour rappel un jeu de plateforme permettant d'incarner la mascotte aux grandes oreilles. Mickey est ici équipé d'un pinceau magique capable d'effacer ou de créer des surfaces, Purple Lamp explique qu'il a essayé d'imaginer plusieurs nouvelles mécaniques de gameplay, mais finalement, tout ce qui était déjà dans le jeu de base suffisait. Bon, désormais, Mickey pourra courir plus vite et esquiver les attaques des ennemis, mais les développeurs se sont surtout focalisés sur les améliorations, comme la caméra et les contrôles.

La date de sortie de Disney Epic Mickey: Rebrushed est fixée au 24 septembre 2024 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. Vous pouvez le précommander contre 59,99 € sur Amazon.

