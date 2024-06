Disney Epic Mickey: Rebrushed, date de sortie et grosse édition collector limitée pour le remake

En début d'année, THQ Nordic avait officialisé lors d'un Nintendo Direct: Partner Showcase Disney Epic Mickey: Rebrushed, un remake du jeu de plateforme de Junction Point Studios et Warren Spector. Un titre mignon et coloré qui sortira à la rentrée sur les plateformes modernes.

Développé par Purple Lamp Studios, Disney Epic Mickey: Rebrushed sortira le 24 septembre 2024 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. Les précommandes sont lancées et permettront d'y jouer avec 24 heures d'accès anticipé, les joueurs obtiendront également le Costume Pack avec les tenues Steamboat Willie, Brave Little Tailor et Football pour Mickey Mouse. Le pack sera disponible à l'achat séparément contre 4,99 $. Le directeur créatif Warren Spector (Ultima, Thief, Deus Ex), a pris la parole dans une nouvelle vidéo pour dévoiler une édition collector limitée, qui inclura une statue de Mickey de 28 cm, six cartes postales, une pancarte en étain vintage, un steelbook et un porte-clé d'Oswald le lapin chanceux.

L'édition collector est disponible en précommande contre 199,99 €, exclusivement sur la boutique de THQ Nordic. Sinon, vous pouvez réserver votre exemplaire de l'édition standard de Disney Epic Mickey: Rebrushed à 59,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac, GOG.com ou Gamesplanet.