System Shock : ouf, le remake est gold

Cela fait des années que Nightdive Studios développe un remake de System Shock, le jeu de rôle et de tir à la première personne conçu par Looking Glass Studios. Le titre a été repoussé de nombreuses fois et, aux dernières nouvelles, sa date de sortie était fixée à la fin du mois. Sera-t-il bien à l'heure cette fois ?

Eh bien, normalement, oui, car Nightdive Studios annonce que System Shock est enfin gold. Le développement est terminé, nous avons rendez-vous le 30 mai prochain à 17h00 pour découvrir le remake sur PC via Steam, GOG.com et l'Epic Games Store. Pour rappel, les joueurs qui précommandent le titre ou l'achètent dans les semaines suivant sa sortie obtiendront une copie gratuite de System Shock 2: Enhanced Edition. Le remake de System Shock inclut des graphismes en haute définition, des commandes retravaillées, une interface améliorée ainsi que des sons et musiques remastérisés. L'histoire restera quant à elle la même, nous devrons explorer la station spatiale Citadel et survivre face aux mutants contrôlés par SHODAN, une intelligence artificielle redoutable.

Vous pouvez précommander System Shock à 35,99 € sur Gamesplanet. Des versions PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S sont également attendues plus tard.

