Atari rachète Nightdive Studios, spécialiste des remastérisations et remakes (System Shock, Doom 64)

L'inarrêtable société française Atari n'a plus sa grandeur d'antan, mais elle continue à exister via des projets variés. Après avoir un temps lorgné du côté des cryptomonnaies et NFT, elle a récemment décidé de s'éloigner aussi des projets free-to-play pour se concentrer sur des jeux premiums, à l'instar d'Atari 50: The Anniversary Celebration (disponible à partir de 39,99 € sur Amazon.fr).

Elle prévoit maintenant d'étendre son champ d'action avec une inattendue acquisition. Atari vient en effet d'annoncer le rachat à 100 % de Nightdive Studios, entreprise basée à Vancouver dans l'État de Washington aux États-Unis. Elle a publié plus de 100 titres depuis sa création en 2012, quasiment exclusivement des ressorties et remastérisations poussées par sa technologie KEX, permettant de moderniser des jeux rétro sans les dénaturer. L'équipe travaille actuellement sur son plus gros projet, un remake de System Shock prévu pour le 30 mai.

Wade Rosen, PDG d'Atari, a commenté : « L'expertise reconnue de Night Dive et son expérience réussie dans la commercialisation d’IP rétro sont en parfaite adéquation avec la stratégie d’Atari et je suis convaincu que la combinaison de leurs talents, de leur technologie et du portefeuille d’IP contribuera à la réussite future d’Atari. » Stephen Kick et Larry Kuperman, dirigeants de Night Dive, ont commenté : « Night Dive et Atari ont une longue histoire en commun et nous savons qu’Atari partage notre passion pour les jeux rétro ainsi que notre volonté de produire de nouveaux jeux remastérisés, de grande qualité, qui rendent justice à l’IP originale. Nous ne pouvions imaginer un meilleur partenaire à long terme qu’Atari pour nous accompagner dans le développement de notre activité et l’élargissement de nos capacités. »

Grâce à cette acquisition, Atari « enrichira son large portefeuille de droits de propriété intellectuelle, et utilisera les capacités d'édition et la technologie de Nightdive dans le cadre de sa stratégie de croissance ciblée sur les jeux rétro », mais cela ne devrait pas empêcher le studio de bosser sur des projets sans lien avec le catalogue de l'éditeur. La finalisation du rachat sera actée en avril pour un montant initial de 10 millions de dollars, avec un bonus pouvant allant jusqu'à 10 millions de dollars supplémentaires selon les performances de l'entité sur les trois prochaines années. Atari en a profité pour émettre des obligations convertibles pour un montant de 30 millions d’euros par le biais d’une offre au public en France avec délai de priorité, ouverte à tous les actionnaires, histoire de renforcer ses actifs.