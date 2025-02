I, Robot et Breakout Beyond : Atari ressuscite encore ses jeux d'arcade, avec un peu de VR

Figure star du jeu vidéo à ses débuts, Atari existe encore et mise sur ses vieilles franchises. Ces derniers jours, l'éditeur a annoncé le retour de deux licences cultes, avec pour commencer Breakout Beyond. Le casse-briques va faire son grand retour grâce à Choice Provisions, développeur des Bit.Trip, qui sentaient déjà bon les années 80.

Dans Breakout Beyond, les joueurs devront évidemment faire rebondir une balle pour éliminer ses tuiles, un gameplay qui casse littéralement des briques et qui fera également la part belle aux néons, aux combos et aux explosions. Nous retrouvons 72 niveaux, un mode coopératif à deux joueurs, un mode sans fin avec un classement en ligne ou encore des effets visuels et sonores procéduraux, dont l'intensité augmentera en fonction des combos. Breakout Beyond sortira en 2025 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Atari VCS.

Atari dévoile également I, Robot, une version réimaginé du shooter arcade de 1984, conçu par Dave Theurer (Tempest). Considéré comme l'un des premiers titres à utiliser la 3D polygonale dans un jeu vidéo grand public, I, Robot s'inspire des écrits d'Isaac Asimov et de George Orwell et nous propose de piloter un robot cornu devant arrêter l'Œil qui surveille le monde. Pour cela, il faudra recolorer les niveaux en retournant des tuiles et en tirant sur les ennemis. Cette version d'I, Robot a été réimaginée par Jeff Minter (Llamasoft), qui a déjà fait de même récemment avec Akka Arrh et qui a surtout conçu les suites de Tempest.

I, Robot est quant à lui attendu au printemps 2025, sur PC, PlayStation 4, PS5, PSVR 2, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et Atari VCS. Si vous aimez le rétrogaming, l'Atari Gamestation Pro est disponible à partir de 102,95 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.