The Triple-i Initiative : la conférence dédiée aux indés de retour, plusieurs jeux déjà confirmés

L'année dernière, Evil Empire avait organisé la première édition de The Triple-i Initiative, une conférence entièrement consacrée aux jeux vidéo indépendants. La présentation avait mis en avant des titres comme The Rogue Prince of Persia, Risk of Rain 2, Darkest Dungeon II, Ravenswatch ou encore 33 Immortals. Si vous avez apprécié l'évènement, bonne nouvelle, il fera son retour cette année.

The Triple-i Initiative 2025 vient d'être officialisé avec un court teaser. Cependant, vous pouvez ranger vos agendas, Evil Empire n'a pas encore dévoilé de date pour cette seconde édition, qui promet encore une fois « des avant-premières mondiales », « des révélations de gameplay » et « des dates de sortie », mais sans animateurs et sans publicités. Quelques jeux ont quand même déjà été confirmés, The Alters, Deep Rock Galactic: Rogue Core, ENDLESS Legend II, Enshrouded et No, I’m Not A Human seront présents.

En attendant d'en apprendre un peu plus sur cette deuxième édition de The Triple-i Initiative, qui sera diffusée sur YouTube et Twitch, vous pouvez acheter des jeux PC sur Gamesplanet.