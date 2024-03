The Triple-i Initiative : les développeurs indés nous donnent rendez-vous pour une conférence, 30 jeux attendus

Maintenant que l'E3 a officiellement disparu, les studios doivent trouver un autre moins de présenter leurs jeux au grand public. Le Summer Game Fest reste la meilleure alternative pour l'instant, mais quelques développeurs indépendants ont décidé de se regrouper pour organiser leur propre présentation.

The Triple-i Initiative est organisé par des studios indés reconnus comme Evil Empire (Dead Cells), Mega Crit (Slay the Spire), Red Hook Studios (Darkest Dungeon), Heart Machine (Hyper Light Drifter) ou encore poncle (Vampire Survivors). Pendant 45 minutes, nous aurons droit à des annonces exclusives, du gameplay et des démos, les studios parlent de « blockbusters indépendants », d'où le nom qui fait écho aux triples A. La liste des participants est déjà dévoilée, avec du beau monde :

A44 ;

Assemble Entertainment ;

Awaceb ;

Blobfish ;

ColePowered Games ;

Digital Sun ;

Drop Bear Bytes ;

Evil Empire ;

Extremely OK Games ;

Fireshine Games ;

Focus Entertainment ;

Fumi Games ;

Gamera Games ;

Gearbox Software ;

Gearbox Publishing ;

Gentlymad Studios ;

Ghost Ship Publishing ;

Heart Machine ;

Hooded Horse ;

Humble Games ;

Ishtar Games ;

Kepler Interactive ;

Mega Crit ;

Northplay ;

Passtech Games ;

Pathea Games ;

PlaySide Studios ;

PlaySide Publishing ;

PM Studios ;

poncle ;

Quite OK Games ;

Realm Archive ;

Red Hook Studios ;

Re-Logic ;

Stunlock Studios ;

The Arcade Crew ;

The Gentlebros ;

Thorium ;

Thunder Lotus Games ;

tinyBuild ;

TRIBAND ;

Youthcat Studio.

The Triple-i Initiative se tiendra le 10 avril 2024, à partir de 18h00, la présentation sera à suivre sur YouTube, Twitch, bilibili, IGN et Steam. Vous pouvez retrouver Dead Cells: Return to Castlevania Edition à partir de 31,50 € sur Amazon, Cdiscount, la Fnac et GOG.com.