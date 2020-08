UNBOXING Streets Of Rage 4 The Definitive Triple Vinyle Soundtrack Colore

Street of Rage 4, issu de l'alliance française formée par DotEmu, Lizardcube et Guard Crush Games, est un beat'em up à l'ancienne totalement modernisé par une jouabilité avec des ajouts très intéressants respectant les règles du genre, une direction artistique remarquable et sans faute, que ce soit dans le visuel ou les compositions musicales. Ce dernier point fait d'ailleurs l'objet de plusieurs vidéos (Behind the tracks et Behind the music) parlant de la création de cette bande-son créée par les artistes historiques de la licence, d'autres issus du monde du jeu vidéo, mais aussi des compositeurs issus de la scène électonique/Hip-hop/Rap actuelle.

Lire aussi : TEST de Streets of Rage 4 : le beat est bon

C'est le français Olivier Derivière (Alone in the Dark, Remember Me, Dying Light 2...) qui est le principal compositeur de cet opus, mais il est bien accompagné, à commencer par ceux qui ont composé la majorité des pistes des trois premiers épisodes, Yūzō Koshiro et Motohiro Kawashima. Autres valeurs sûres, trois compositeurs habitués des jeux vidéo, Yoko Shimomura (Street Fighter II: The World Warrior, Kingdom Hearts I, II & III, Super Mario RPG, Legend of Mana, Parasite Eve...), Hideki Naganuma (Jet Set Radio & Future, Super Monkey Ball, SEGA Rally 2...) et Keiji Yamagishi (Ninja Gaiden, Tecmo Bowl, Captain Tsubasa...). Enfin, pour compléter le casting, déjà bien musclé pourtant, les artistes américains Groundislava, Das Mortal, Scattle et XL Middleton ont répondu présent en offrant chacun une musique.

Ce tirage en vinyle des musiques du jeu était disponible en édition limitée à 700 exemplaires chez Limited Run, avec les disques dédicacés, mais elle est tombée en rupture dès l'ouverure des précommandes. Reste actuellement, sans les signatures, la Vinyle Streets Of Rage 4 The Definitive Soundtrack Colore qui est exclusivement disponible chez Micromania à 74,99 €. C'est celle que nous venons de recevoir et dont nous partageons avec vous les photos à la page suivante. Vous trouverez, ci-dessous, la liste des musiques disponibles dont il est possible d'écouter quelques extraits sur le site de DOTEMU.

Liste des musiques (tracklist) : Disque 1 (Face A)

Main Theme of Streets of Rage 4 de Yuzo Koshiro

Character Select de Yuzo Koshiro

They're Back de Yuzo Koshiro

The Streets d'Olivier Deriviere

Chill or Don't d'Olivier Deriviere

Overflow de Groundislava





Call The Cops d'Olivier Deriviere

Funky HQ d'Olivier Deriviere

The Commissioner de XL Middleton

The Storm Boat d'Olivier Deriviere

Nora de Keiji Yamagishi





Ghost Fair d'Olivier Deriviere

Estel: Round 1 de Harumi Fujita

The Undergrounds d'Olivier Deriviere

On Fire d'Olivier Deriviere

Barbon de Motohiro Kawashima

Chow Time d'Olivier Deriviere

Do Joe d'Olivier Deriviere





Shiva de Yoko Shimomura

Aphex Train d'Olivier Deriviere

Estel: Round 2 de Harumi Fujita

An Exhibition d'Olivier Deriviere

Double Divas de Motohiro Kawashima

Rising Up d'Olivier Deriviere





Maximum de Scattle

25 Years Ago d'Olivier Deriviere

DJ Kwashi de Motohiro Kawashima

A Ki Ra d'Olivier Deriviere

Lift The Ground d'Olivier Deriviere

Mrs Y de Yuzo Koshiro





Ti Un Fou d'Olivier Deriviere

Mr Y de Yuzo Koshiro

Next Of Kin Showdown de Das Mortal

Staff Roll de Motohiro Kawashima

It's Extra de Motohiro Kawashima

Vous pouvez profiter de l'Amazon Gaming Week pour vous offrir Streets of Rage 4 à 29,99 € sur Nintendo Switch (39,99 €), 28 € sur PS4 (34,99 €) ou à 33 € sur Xbox One (34,99 €).