Streets of Rage 4 : une édition triple vinyles dévoilée

Streets of Rage 4 est sorti à la fin du mois dernier sur ordinateurs et consoles, le titre de LizardCube, Guard Crush Games et DotEmu a totalement séduit les fans de la franchise et les amateurs de beat'em all, grâce à son gameplay fidèle à la licence, mais également avec sa bande originale entêtante.

Olivier Deriviere a composé la plupart des morceaux musicaux avec l'aide de Yuzo Koshiro, Motohiro Kawashima, Harumi Fujita, Keiji Yamagishi et Yoko Shimomura, mais la bande originale inclut également des titres d'artistes comme Groundislava, Das Mortal, Scattle et XL Middleton. Un régal pour les esgourdes, et bonne nouvelle, la bande originale de Streets of Rage 4 va avoir droit à une édition triple vinyles éditée par Brave Wave et distribuée en France par Just for Games. Les fans auront droit à deux éditions, une simple avec des disques noirs qui sera disponible chez tous les revendeurs habituels, mais également une édition spéciale avec des disques rouge, bleu et blanc translucides exclusive à Micromania. Limited Run Games proposait quant à lui des vinyles colorés opaques et dédicacés, mais les 700 exemplaires ont déjà été réservés. L'artwork réalisé par Hitoshi Ariga Ayano Koshiro reste le même.

Si la bande originale de Streets of Rage 4 vous intéresse, vous pouvez déjà les précommander contre 74,99 €, en attendant leur sortie le 7 août prochain.

