Streets of Rage 4 bientôt en magasins avec une version physique standard et une Édition Signature collector

Streets of Rage 4 avait une lourde pression sur les épaules, celle de faire revenir le beat'em up au premier plan en 2020. Le pari réussi, alors que la grande majorité de la presse et des joueurs a été séduite par le jeu sorti il y a quelques jours sur les plateformes de téléchargement au prix de 24,99 €.

Pour ceux qui ont décidé de patienter ou qui seraient désormais intéressés par le titre, DotEmu dévoile des informations sur de nouvelles éditions physiques, en plus de celles de Limited Run Games et 3goo. En partenariat avec Merge Games, et Just for Games en France, Streets of Rage 4 débarquera cette fois carrément dans nos magasins, sous deux formes, à l'été 2020.

L'édition standard sera vendue 34,99 € sur PS4 et Xbox One, et 39,99 € sur Switch (rien n'est prévu sur PC) et comprendra un mini-artbook et un porte-clés. Mieux, une Signature Edition renfermera dans une boîte premium spéciale :

Le jeu en version standard, avec la pochette réversible, l’artbook et le porte-clés ;

5 pin’s à l’effigie des héros de Streets of Rage ;

Une carte artistique numérotée ;

La bande-son originale de 35 titres ;

Le bandeau bleu d’Axel.

Elle est aussi prévue pour cet été, sur les mêmes plateformes, mais son prix n'a pas été explicité.

