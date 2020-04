Streets of Rage 4 : les notes de la presse anglophone

C'est demain que sortira sur ordinateurs et consoles Streets of Rage 4, nouvel épisode de la saga culte débutée sur Mega Drive, qui aura droit à un joli coup de jeune grâce à Lizardcube, DotEmu et Guard Crush Games. Mais avant cela, la presse anglophone livre son verdict.

Que les fans se rassurent, les développeurs ont pris soin de la licence et Streets of Rage 4 collecte de très bonnes notes. Les testeurs soulignent un gameplay facile à prendre en main, mais profond grâce aux combos et différents personnages, une ambiance qui rappelle de bons souvenirs et de la coopération amusante. Cependant, le titre manque d'originalité et est vite répétitif, comme la plupart des beat'em all.

Pour rappel, la date de sortie de Streets of Rage 4 est fixée au 30 avril 2020 sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.