TEST Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, que vaut la version Switch 2 ?

Un portage sans miracle

L’été dernier, Capcom sortait Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, un jeu qui mélange action et stratégie, tout en s’inspirant du folklore japonais. Une très belle surprise pour les joueurs, le studio japonais propose un portage sur Switch 2 à l’occasion du lancement de la nouvelle console de Nintendo. Nous nous sommes penchés sur cette version et voici notre verdict.

Si vous comptez y jouer en mode TV, le titre reste une curiosité sympathique qui vaut clairement le détour.

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess n’était pas une baffe graphique sur les autres plateformes et ce n’est toujours pas le cas ici, bien évidemment. Oui, la direction artistique est magnifique, les couleurs en mettent plein, mais le HDR semble assez mal calibré (c'est très, très sombre) et le titre manque toujours cruellement de détails, les textures au sol sont assez brouillonnes et l’image semble même un peu flou et aliasée en mode Portable. En mode TV avec la console branchée sur le dock, c’est bien mieux, nous avons même une image en 4K upscalée de très bonne qualité, mais le manque de détails se fait davantage sentir sur un large écran. Côté framerate, c’est compliqué. Que ce soit en mode Portable ou TV, Kunitsu-Gami: Path of the Goddess vise les 60 fps, c’est parfois atteint, mais le framerate semble souvent chuter lorsqu’il y a beaucoup de personnages et effets visuels à l’écran. Sans parler des ralentissements volontaires lorsque certains coups sont portés !

Ce portage Switch 2 dispose d’une autre fonctionnalité : le mode Souris. En posant les Joy-Con 2 à l’horizontal sur une surface plane, c’est une nouvelle manière de jouer qui s’offre à nous, s’apparentant à un gameplay sur PC. Le mode Souris est très pratique pour placer ses unités pendant les phases stratégiques, la précision est optimale et c’est bien plus agréable avec ce gameplay. Pendant les combats, c’est cependant un peu chaotique, la caméra bouge au moindre mouvement et il n’y pas simple d’accéder à certaines touches, nous avons donc préféré continuer la partie avec les Joy-Con 2 tenus de manière plus classique. Notons également des vibrations très intenses et bruyantes, trop même, nous sommes loin de ce que peuvent proposer les vibrations HD 2 des Joy-Con 2 ou de la manette Pro.

Le portage de Kunitsu-Gami: Path of the Goddess est assez moyen, nous retrouvons tout le charme du jeu de Capcom, mais en mode Portable, le rendu visuel n’est pas vraiment agréable. Si vous comptez y jouer en mode TV, le titre reste une curiosité sympathique qui vaut clairement le détour. Enfin, soulignons que Kunitsu-Gami: Path of the Goddess n’est pas disponible en version physique par chez nous, il faut se tourner vers l’import pour la boîte, qui comprend… une carte clé de jeu.

Vous pouvez retrouver des cartes prépayées eShop sur Amazon, Cdiscount et Fnac.

Lire aussi : TEST Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, la belle petite surprise de Capcom

Les plus Plutôt joli en mode TV…

Le mode Souris pratique pour la stratégie…

La direction artistique sauve l'aspect graphique Les moins … mais moins en mode Portable

… mais moins pour l'action

Notation Verdict 14 20