Atari dévoile une nouvelle console, nous sommes bien en 2025

Quelle surprise ce matin de découvrir que nous avions passé la nuit dans une DeLorean modifiée par un savant fou pour retourner dans les années 70 ou 80. Car oui, sur le réseau social Twitter, accessible sur l'Internet de votre ordinateur personnel et qu'aucun milliardaire ne saurait renommer ou saborder, le constructeur Atari a dévoilé une nouvelle console :

Vous pouvez découvrir ci-dessus la Gamestation Go, une console portable signée Atari encore bien mystérieuse, conçue en collaboration avec My Arcade Retro. Le constructeur présentera en détail la machine lors du CES la semaine prochaine, mais nous pouvons déjà apercevoir quelques fonctionnalités étonnantes, comme la présence d'un potentiomètre et d'un pavé numérique. Atari n'a rien confirmé pour l'instant, mais la Gamestation Go semble pensée pour permettre de rejouer à de vieux jeux rétro, notamment issus du catalogue de l'Atari 5200 et/ou de la Jaguar.

La courte vidéo permet également de découvrir un port microSD, un port Jack 3.5 pour brancher un casque, une sortie HDMI et deux ports USB-C pour brancher des manettes. Visiblement, la Gamestation Go pourra être connectée à une télévision pour jouer en multijoueur sur un grand écran.

Pour rappel, Atari a déjà lancé la Gamestation Pro, une console de salon rétro regroupant des jeux des Atari 2600, 5200, 7600 et d'arcade, le constructeur semble vouloir décliner ce principe pour les joueurs nomades avec une console portable. Atari avait également ressuscité la 2600 avec une version + en 2023. Rendez-vous au CES 2025, du 7 au 11 janvier prochain, pour en apprendre davantage sur cette Gamestation Go. Car oui, nous sommes bien en 2025 et vous pouvez déjà acheter l'Atari Gamestation Pro avec plus de 200 jeux inclus à partir de 110,01 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.