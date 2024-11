Sunday Dragon 3D One : une nouvelle console portable inspirée de la 3DS

Le marché des PC portables à l'apparence de consoles, les handheld devices, s'agrandit de jour en jour, même s'il est difficile de se faire une place entre l'abordable Steam Deck de Valve et la puissante ROG Ally d'ASUS. Mais le géant chinois Tencent veut sa part du gâteau et préparerait une console portable pour le moins étonnante.

D'après les informations d'ITHome (via WCCFTech), Tencent travaillerait main dans la main avec Intel pour créer la Sunday Dragon 3D One, une console portable capable d'afficher une image en trois dimensions, à l'instar de la Nintendo 3DS à l'époque. La 3D serait ici gérée par un système de suivi oculaire. La machine serait équipée d'un processeur Lunar Lake, la prochaine génération de CPU pour ordinateurs portables d'Intel, à savoir le Core Ultra 7 258V SC, ainsi que d'un APU avec huit cœurs et huit threads. Nous retrouverions également 32 Go de mémoire LPDDR5X et un SSD jusqu'à 1 To, un écran 2,5K de 11 pouces jusqu'à 120 Hz et une batterie de 100W.

Si le design rappelle évidemment la ROG Ally, Tencent voudrait faire de sa Sunday Dragon 3D One un hybride entre console portable et tablette avec des manettes latérales amovibles, de quoi rappeler la Nintendo Switch. Pour le moment, il faut se contenter de ces informations, rien n'est dévoilé concernant la date de sortie ou le prix. Au vu de la fiche technique présentée ici, il faudra sans doute craquer son PEL...

