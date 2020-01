NETFLIX : Dragon Quest: Your Story, le film d'animation en 3D bientôt disponible en France

Les fans de jeux vidéo et d'animation ont plusieurs raisons de se réjouir en ce moment, s'ils sont abonnés à Netflix.

C'est dès aujourd'hui que les clients de la plateforme peuvent visionner Ni no Kuni, le long-métrage prenant place dans le même univers que les jeux vidéo à succès. Et le mois prochain, c'est Dragon Quest: Your Story qui aura droit au même traitement pour sa première diffusion occidentale. Le film en 3D revisite pour rappel les évènements de Dragon Quest V : La Fiancée Céleste, et est résumé comme tel sur Netflix.

En digne fils de son père, Luca décide d'aller sa mère des griffes d'Erebos le Fou, mais il faut d'abord trouver l'élu capable de brandir l'épée zénithienne.

Dragon Quest: Your Story sera disponible sur la plateforme de vidéo en streaming le 13 février 2020.