Atari 2600+ : la console qui fait rêver les nostalgiques enfin lancée

Atari peut compter sur la nostalgie pour survivre, le constructeur a été l'un des pionniers sur le marché des consoles de salon et il a décidé de faire revivre son Atari 2600 d'une manière bien astucieuse. Le constructeur s'est associé à PLAION pour créer l'Atari 2600+, entièrement compatible avec les cartouches de l'époque mais aussi avec les télévisions modernes.

L'Atari 2600+ est disponible dès aujourd'hui, et le constructeur affirme que 600 jeux Atari 2600 et Atari 7800 sont compatibles avec un taux de 99 %. Autant dire que si vous avez de vieilles cartouches qui traînent dans un grenier, c'est la console parfaite pour les réutiliser. De base, l'Atari 2600+ embarque quand même 10 jeux, dont Adventure et Missile Command, ainsi qu'une manette CX40+, la même qu'à l'époque.

Vous pouvez retrouver l'Atari 2600+ à 119,99 € sur Amazon, ainsi qu'une seconde manette CX40+ à 24,99 €. Enfin, un pack avec deux manettes CX30+ et quatre jeux est proposé contre 39,99 €., tandis que des cartouches de Mr. Run and Jump et Berzerk - Enhanced Edition sont vendues 29,99 € l'unité.