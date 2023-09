Atari 2600+ : la console mythique bientôt de retour avec de sacrés arguments pour les joueurs rétro, ses précommandes ouvertes

Après l'Atari VCS finalement sortie en 2020 après des années d'attente, c'est une nouvelle déclinaison moderne de l'Atari 2600 qui fait parler d'elle et viendra régaler en fin d'année les amateurs de jeux rétro. En effet, Atari et PLAION viennent d'annoncer que les précommandes de l'Atari 2600+ viennent d'ouvrir, de quoi bien préparer son arrivée en rayon le 17 novembre au prix de 119,99 €. C'est bien moins cher que la réplique en LEGO du modèle d'époque et pleinement fonctionnel !

Cette console, qu'il ne faut pas confondre avec la machine lancée en 2017, est une version moderne de l'Atari 2600 de 1977, capable de faire tourner les cartouches de l'époque et celles de l'Atari 7800 sortie en 1986 via l'émulation, la liste complète des titres rétrocompatibles ayant été diffusée. Les collectionneurs possédant encore les nombreux jeux parus pourront donc en profiter sur un écran moderne, puisque cette Atari 2600+ se connecte via un port HDMI et dispose d'un mode écran large. Elle est fournie avec le câble idoine, un autre pour l'alimentation, un contrôleur CX40+ et une cartouche contenant les 10 jeux listés ci-dessous :

Adventure ;

Combat ;

Dodge 'Em ;

Haunted House ;

Maze Craze ;

Missile Command ;

Realsports Volleyball ;

Surround ;

Video Pinball ;

Yars' Revenge.

Notez que ses dimensions sont 80 % celles de l'originale, la rendant donc plus petite, tandis que le port cartouche a lui été élargi et que le logo Atari s'éclaire. De plus, les nouvelles manettes CX40+ et CX30+ disposent de connecteurs DB9 permettant de les utiliser sur les consoles d'époque !

Si vous êtes intéressés par cette Atari 2600+, vous pouvez la précommander sur Amazon au prix de 119,99 €. À la même date, il sera également possible de se procurer séparément un joystick Atari CX40+ pour 24,99 € si vous souhaitez jouer à deux, un bundle regroupant deux manettes paddle CX30+ et quatre jeux (Breakout, Canyon Bomber, Night Driver et Video Olympics) à 39,99 €, ainsi que des cartouches pour Berzerk et Mr Run Jump vendues 29,99 € l'unité.

