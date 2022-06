Atari 50: The Anniversary Celebration, une compilation de plus de 90 jeux, dont 6 originaux pour les 50 ans d'Atari

Atari a officiellement été fondé le 27 juin 1972, et fête donc ses 50 ans cette semaine. Plusieurs initiatives ont été dévoilées à cette occasion, dont un logo pour célébrer ce demi-siècle, et désormais une compilation appelée Atari 50: The Anniversary Celebration, qui ne se contentera pas d'empiler les jeux passés.

Elle comprendra 90 jeux rétro, certes, mais surtout des Interactive Timelines, qui nous inviteront à retracer l'histoire de l'éditeur à travers « des entretiens avec des concepteurs, des développeurs et des leaders de l’industrie, des séquences documentaires, des documents de conception de produits, et des illustrations originales haute résolution ». Plus de 60 minutes d'entretien avec des créateurs importants comme Cliff Bleszinski ont de plus été enregistrées pour l'occasion.

L'expérience créée par Digital Eclipse regroupera des titres de plusieurs plateformes, à savoir les bornes d'arcade, les ordinateurs 8-bit, et les Atari 2600, 5200, 7800, Lynx et Jaguar. Et elle comprendra carrément quelques exclusivités estampillées Reimagined (dans la lignée des versions Recharged de Breakout, Gravitar, Asteroids, Black Widow, Centipede et Missile Command).

Swordquest: AirWorld sera ainsi un quatrième et dernier épisode de la saga, reprenant les concepts du projet annulé de Tod Frye, Haunted Houses sera une suite en voxel du survival-horror Haunted House, VCTR-SCTR un hommage aux jeux vectoriels de l'époque Asteroids, Tempest et consorts, Neo Breakout une relecture de la série culte de casse-briques, Quadratank une suite de la franchise Tank avec des modes multijoueurs à 4 en équipe ou en individuel, et Yars’ Revenge Reimagined un remake du shoot'em up de 1981, dirigé par Mike Mika, réalisateur du portage GameBoy de 1999 actuellement à la tête de Digital Eclipse.

En dehors de ces 6 jeux Reimagined originaux, la liste des expériences rétro n'est pas encore connue, mais plusieurs d'entre elles sont visibles en vidéo et en images. Atari 50: The Anniversary Celebration n'a pas encore de date de sortie, mais il sera disponible cet hiver sur PC via Steam, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Switch au prix de 39,99 €.