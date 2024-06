Atari 50: The Anniversary Celebration Expanded Edition, la compilation rétro va encore s'améliorer

En fin d'année 2022, Atari Interactive et Digital Eclipse sortaient la compilation Atari 50: The Anniversary Celebration venant fêter un demi-siècle d'existence de la marque qui a vu le jour en 1972. L'an dernier, une mise à jour gratuite est venue rajouter une douzaine de jeux aux 90 présents de base. Les deux sociétés n'ont pas dit leur dernier mot et annoncent ce mardi Atari 50: The Anniversary Celebration Expanded Edition sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et PC (Steam), qui sortira le 25 octobre. Comme son nom l'indique, il s'agit d'une déclinaison améliorée de la collection existante et il faudra cette fois repasser à la caisse pour en obtenir tout le contenu.

Au programme, deux frises chronologiques inédites, 13 segments d'interviews (ex : Intellivision de Mattel et Stern Electronics) et 39 jeux additionnels pour un total de plus de 140, dont des prototypes qui ont été sauvés. Des visuels sont à retrouver en page suivante.

La chronologie « Le Monde Plus Large d'Atari », qui comprend 19 jeux jouables et huit segments vidéo, plonge profondément dans l'histoire d'Atari, montrant comment il a continué d'influencer les créateurs et les fans au fil des décennies. De nouvelles interviews, des publicités vintages, des artefacts historiques et bien plus encore ont été recherchés et présentés avec le style signature de Digital Eclipse. Les points forts de la nouvelle chronologie incluent une exploration approfondie du robot-blasting Berzerk de Stern Electronics, des innovations inhabituelles et sous-appréciées ainsi que des joyaux cachés de la fin des années 1980, un coup de projecteur sur l'artiste Evelyn Seto, qui a contribué à la création du logo iconique « Fuji » d'Atari, Al Alcorn, le créateur de Pong, expliquant la naissance de Breakout, et une exploration du rôle des fans dans la découverte de prototypes non publiés, la création de jeux homebrew et la préservation de l'histoire d'Atari. La chronologie « La Première Guerre des Consoles », qui comprend 20 jeux jouables et une demi-douzaine de segments vidéo, raconte l'histoire de la première grande guerre des consoles dans l'industrie du jeu vidéo entre l'Atari 2600 et l'Intellivision de Mattel. L'équipe de Digital Eclipse propose une exploration de la rivalité, y compris la décision quixotique de Mattel de créer des jeux pour l'Atari 2600 concurrent. Les points forts incluent une sélection de jeux M Network, dont certains favoris des fans, un mélange de jeux de sport Atari et M Network, ainsi que quelques prototypes rares de l'Atari 2600 et 5200. Les nouvelles interviews incluent l'ancien directeur de jeu d'Intellivision Don Daglow, la programmeuse M Network Jane Terjung, David Crane et Garry Kitchen d'Activision, le programmeur homebrew Dennis Debro, et les historiens Leonard Herman et Mike Mika.

Des éditions physiques verront le jour, mais uniquement sur PS5 et Switch, qui devraient coûter 39,99 €. La console de Nintendo aura également droit à une édition steelbook à 49,99 € incluant quelques bonus :

Atari 50: The Anniversary Celebration Expanded - Steelbook Edition Steelbook Expanded Edition.

3 bandeaux de bornes d'arcade Atari miniatures.

3 cartes artistiques recto verso de qualité supérieure de jeux Atari 2600.

Réplique de la carte de visite d'Al Alcorn.

Un fourreau collector.

Les possesseurs d'Atari 50: The Anniversary Celebration pourront se procurer ces nouveautés en tant que DLC disponible à l'achat, mais le prix n'a pas été indiqué. Si vous ne souhaitez pas attendre la fin d'année et ce contenu supplémentaire, GOG propose actuellement la compilation à seulement 23,79 €.