Atari 50: The Anniversary Celebration, un beau cadeau de Noël avec une mise à jour gratuite, que rajoute-t-elle ?

Atari et Digital Eclipse ont lancé l'année dernière Atari 50: The Anniversary Celebration, une compilation de plus de 90 jeux rétro pour fêter les 50 ans de l'éditeur. Mais les studios en ont encore sous le coude et lancent une mise à jour gratuite rajoutant 12 nouveaux jeux, dont des classiques.

Les fans d'Atari peuvent ainsi retrouver Maze Craze, MotoRodeo et Super Football, mais également des prototypes oubliés comme Aquaventure et Save Mary ou encore des homebrews créés par la communauté. Une mise à jour gratuite qui en annonce d'autres, de quoi ravir les fans avec de futurs jeux additionnels mais aussi des interviews et « des goodies sur les coulisses de l'âge d'or du jeu vidéo ». Voici la liste des jeux rajoutés dans la mise à jour de Noël :

Adventure II (homebrew) 2600 ;

; Bowling 2600 ;

; Double Dunk 2600 ;

; Maze Craze 2600 ;

; Miniature Golf 2600 ;

; MotoRodeo 2600 ;

; Aquaventure (prototype) 2600 ;

; Save Mary (prototype) 2600 ;

; Super Football 2600 ;

; Return to Haunted House (homebrew) 2600 ;

; Circus Atari 2600 ;

; Warbirds Lynx.

Atari 50: The Anniversary Celebration est pour rappel disponible sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et Atari VCS, vous pouvez acheter le jeu à partir de 24,02 € sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.