System Shock : le remake encore repoussé, mais avec une date de sortie précise

System Shock, remake du jeu du même nom, se fait attendre depuis plusieurs années, Nightdive Studios et Prime Matter devaient lancer le titre dans le courant de ce mois de mars 2023, mais finalement, il faudra patienter encore quelques semaines de plus, comme l'annoncent aujourd'hui les studios.

La date de sortie de System Shock est désormais fixée au 30 mai 2023, sur PC via Steam, GOG.com et l'Epic Games Store. Nightdive Studios en profite pour rappeler que le remake bénéficiera de visuels HD, de contrôles retravaillés, d'une interface revisitée et de sons et musiques remastérisés, une démo est disponible depuis plusieurs mois pour juger du résultat, même s'il est loin d'être final. Et tous les joueurs qui achèteront le remake dans les jours suivant son lancement obtiendront gratuitement une copie de System Shock 2: Enhanced Edition.

Enfin, notons que System Shock est également attendu sur PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One, l'éditeur Prime Matter indique qu'il donnera davantage d'informations sur ces versions consoles prochainement. Vous pouvez précommander le jeu à 39,99 € sur GOG.com.