System Shock : un mois de sortie tout proche pour le remake

C'est en 2016 que Nightdive Studios dévoilait System Shock Remastered Edition, une toute nouvelle version du jeu de rôle et de tir de Looking Glass Studios. Depuis, le titre a bien changé, entre un passage à l'Unreal Engine, une ambition revue à la hausse et un changement de nom pour System Shock tout court.

Mais voilà, les fans s'impatientent, d'autant que le jeu avait été financé grâce à une campagne participative sur Kickstarter. Et c'est via cette plateforme que les développeurs ont pris la parole en ce début d'année pour annoncer que System Shock arrivera en mars 2023 sur ordinateurs et normalement sur consoles de salon. Nightdive Studios est conscient que ce n'est pas la première fois qu'il annonce une période de sortie, mais cette fois, il est confiant, le développement est en phase finale depuis un moment (tout ce qui concerne l'optimisation, la correction de bugs et la localisation) et il rappelle qu'il a reçu le soutien de Prime Matter pour ce remake.

Cette fois, c'est donc normalement la bonne, System Shock est attendu en mars 2023 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S. Vous pouvez déjà précommander le jeu contre 39,99 € sur GOG.com.