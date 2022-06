System Shock : un trailer de gameplay réjouissant (mais toujours pas de date de sortie) pour le remake

Cela commence à faire longtemps, très longtemps que Nightdive Studios développe son remake de System Shock. Il avait pour mémoire été financé via Kickstarter avec l'aval du créateur Warren Spector en 2016, c'est dire. Après de nombreux reports (et tout de même une démo), rassurez-vous, le projet avance.

Il était présent au PC Gaming Show ce soir avec une bande-annonce de gameplay qui fait plaisir à voir, les graphismes modernes associés aux décors d'antan offrant un vent de fraicheur à cette production culte.

Prime Matter et Nightdive Studios sont fiers de dévoiler aujourd'hui un fantastique nouveau trailer de gameplay pour System Shock, le remake du jeu à la première personne acclamé par la critique.

Le nouveau System Shock est un véritable remake du jeu original et novateur de 1994, qui mélange le gameplay tant apprécié de l'époque avec des visuels HD, des contrôles retravaillés, une interface revisitée et des sons et musiques remastérisés.

Nightdive Studios travaille en étroite collaboration avec de nombreux membres de l'équipe du System Shock original, dont la voix de l'IA SHODAN, Terri Brosius, afin d'assurer que le remake respecte son héritage.

Les joueurs devront combiner furtivité, ruse et un arsenal d'armes futuristes afin de partir à la recherche de SHODAN à travers la Citadel. Cette station est encore plus grande et plus terrifiante que jamais, avec de nouveaux pièges, zones, énigmes et secrets à découvrir. Ils devront affronter ou fuir des créatures mutantes hostiles, créées et contrôlées par SHODAN.

System Shock se déroule dans une station spatiale abandonnée, où les joueurs doivent survivre dans un environnement hostile, mais également surmonter la menace que représente SHODAN (Sentient Hyper-Optimised Data Access Network), une intelligence artificielle malveillante qui s'acharne à vouloir annihiler l'humanité.

