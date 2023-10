System Shock 2: Enhanced Edition confirme sa sortie sur certaines consoles avec du gameplay

Nightdive Studios aura mis de longues années avant d'accoucher du remake de System Shock, disponible depuis le mois de mai dernier. Et encore, ce n'est que sur PC, les versions consoles se font toujours attendre, mais cela n'empêche pas le développeur de parler de son autre projet, System Shock 2: Enhanced Edition.

À l'occasion du Indie Horror Showcase 2023, Nightdive Studios a publié une nouvelle bande-annonce de gameplay de System Shock 2: Enhanced Edition, qui sera donc une version améliorée grâce au KEX Engine du FPS/RPG d'horreur et de science-fiction sorti à l'origine en 1999. Sur PC, le programme est clair, le titre sera offert aux joueurs qui ont déjà acheté à son lancement le remake de System Shock via Steam et GOG.com, mais sur consoles, eh bien le développeur n'avait jamais encore précisé sur quelles machines il sortirait.

C'est désormais chose faite, System Shock 2: Enhanced Edition sortira sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S, mais comme sur PC, aucune date de sortie n'a été annoncée. Au moins, les possesseurs de PS4 et Xbox One sont fixés, ils peuvent faire une croix sur cette suite. En attendant, il faut se contenter de la vidéo et des images ci-dessus. Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.