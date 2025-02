System Shock 2 : un changement de nom et un rendez-vous pour l'Enhanced Edition

Nightdive Studios a mis plusieurs années avant de sortir le remake de System Shock sur ordinateurs et consoles de salon, mais le studio ne compte pas s'arrêter là et avait annoncé une Enhanced Edition pour sa suite, System Shock 2, attendu aussi bien sur PC que sur PStation et Xbox.

Les informations se font rares sur System Shock 2: Enhanced Edition, mais Nightdive Studios annonce aujourd'hui qu'il sera présent au Future Games Show: Spring Showcase 2025 le 20 mars prochain pour dévoiler la date de sortie du jeu. C'est enfin le bout du tunnel pour les fans, l'évènement est dans un petit mois, mais le studio annonce dès aujourd'hui un petit changement : System Shock 2: Enhanced Edition s'appellera finalement System Shock 2: 25th Anniversary Remaster.

Enfin, voilà une autre nouvelle qui va ravir les fans : System Shock 2: 25th Anniversary Remaster est désormais attendu sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Oui, même les consoles d'ancienne génération auront droit à leur version. Il ne reste plus qu'à patienter pour découvrir la date de sortie.

