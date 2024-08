Fatal Run 2089 : le jeu de course et d'action d'Atari s'offre un reboot, du gameplay dévoilé

En 1990, Atari et Sculptured Software lançaient Fatal Run, un jeu de course et d'action dans un monde post-apocalyptique où les joueurs devaient livrer un vaccin antiradiation au travers d'une trentaine de niveaux. Eh bien Atari est de retour, en compagnie du développeur MNSTR Studio cette fois, pour dévoiler Fatal Run 2089.

Utilisant l'Unreal Engine 5, Fatal Run 2089 proposera une nouvelle fois des courses musclées dans un monde futuriste en ruines. Le titre nous fera voyager dans quatre régions différentes, au travers de 20 niveaux avec « des virages en épingle à cheveux, des chemins bifurqués, des raccourcis cachés et des décors explosifs ». Côté scénario, une comète a touché la Terre, répandant des radiations mortelles. Pas de vaccin ici, mais un dispositif pour purifier l'atmosphère, que les Ingénieurs incarnés par les joueurs devront livrer sans dommages.

Fatal Run 2089 est attendu en 2025 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. Le jeu de 1990 est disponible dans Atari Flashback Classics, vendu 26,89 € sur Amazon.