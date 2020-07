Crash Bandicoot: On the Run, un titre et une révélation imminente pour le jeu mobile

Crash Bandicoot sera assurément l'un des héros de l'industrie cette année. Il va enfin avoir droit à une nouvelle aventure avec Crash Bandicoot 4: It’s About Time en octobre, pour le plus grand plaisir des fans. Mais il y a aussi un autre projet autour de la licence en développement chez King.

Crash Bandicoot Mobile est, comme l'indique son nom, un jeu à destination des smartphones et tablettes, déjà disponible en soft launch sur Android dans certains pays. Le titre a été rodé en petit comité ces derniers mois, et ne devrait désormais plus tarder à être rendu officiellement disponible. Un compte Twitter avec un premier message sous forme de teaser a d'ailleurs été lancé, dévoilant un titre définitif qui fait directement référence au gameplay de l'endless runner : Crash Bandicoot: On the Run.

Pour le reste, l'avatar et la bannière sont actuellement pixélisés, mais tout devrait devenir plus clair dans les jours ou semaines qui viennent. Le free-to-play sortira-t-il sur Android et iOS dès son imminente révélation officielle ? Affaire à suivre ! En attendant, Crash Bandicoot 4: It’s About Time est disponible en précommande pour 59,99 € chez Amazon.