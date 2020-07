Crash Bandicoot: On the Run, un runner officialisé sur mobiles

Alors que tous les joueurs attendent de mettre les mains sur Crash Bandicoot 4: It’s About Time en octobre prochain sur consoles, Activision compte également porter la licence sur les plateformes mobiles avec un titre qui fait parler de lui depuis un moment, avec d'abord un soft launch en Malaisie puis un teasing tout récemment.

Mais aujourd'hui, Activision a vraiment officialisé Crash Bandicoot: On the Run, avec une première bande-annonce à découvrir ci-dessus. Il s'agira donc d'un runner mettant en scène Crash devant se rendre dans plusieurs dimensions afin d'affronter les sbires que le Dr. Cortex a envoyé pour contrôler ces univers. Accompagné d'Aku Aku, Crash peut donc sauter, se déplacer de gauche à droite et lancer des fruits pour vaincre ces ennemis, un runner tout ce qu'il y a de plus classique et développé par King. Le joueur pourra ainsi personnaliser son personnage, crafter des armes et affronter des boss bien connus dans des niveaux inédits, et il y aura même de la coopération avec Coco.

Aucune date de sortie n'est pour l'instant annoncée, mais les préinscriptions sont déjà ouvertes, permettant de débloquer la tenue de Hyène bleue au lancement sur titre. Pour s'enregistrer, il suffit de vous rendre sur le Google Play Store (Android) ou le site officiel du jeu (iOS).