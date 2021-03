Crash Bandicoot: On the Run!, une date de sortie proche pour le jeu mobile gratuit façon endless runner

Le genre endless runner est un incontournable sur mobiles, et bien des licences ont tenté de proposer des adaptations de leur univers dans ce style. Mais s'il y en a bien un qui est légitime à le faire, c'est Activision avec Crash Bandicoot, dont les niveaux en vue de derrière sur différents couloirs virtuels possèdent déjà un gameplay très proche. King, qui appartient à Activision Blizzard, a ainsi décidé de se lancer avec Crash Bandicoot: On the Run!, officialisé à l'été dernier.



Jouable en bêta dans certains pays du globe depuis plusieurs mois, il n'avait pas encore eu droit à sa sortie commerciale sur iOS et Android. Le bout du tunnel approche enfin, car la date de sortie du free-to-play vient d'être calée au 25 mars 2021. Nous sont promis une douzaine d'environnements à traverser sur l'île Wumpa, une cinquantaine de boss, des gadgets et armes personnalisables, et du multijoueur asynchrone avec classements, pour une centaine d'heures de jeu. Bon, ça, c'est à condition de s'acclimater au gameplay forcément répétitif.

Crash Bandicoot est de retour, mais sur mobile ! Découvrez des courses endiablées sur l'île Wumpa pour sauver le multivers des griffes du maléfique Dr Neo Cortex. Détruisez des caisses, évitez des obstacles et retrouvez vos personnages préférés… Sans oublier des combats de boss, des récompenses à obtenir, une base à créer et des armes à fabriquer, le tout avec un Crash personnalisable à souhait ! Retrouvez le style de jeu classique de Crash Bandicoot

Courez, glissez et sautez avec vos personnages préférés de Crash Bandicoot sur l'île Wumpa.



Parcourez des lieux emblématiques et explorez Turtle Woods, Lost City, Temple Ruins, le Labo et bien d'autres circuits !



Empruntez des passages secrets et découvrez des endroits cachés pour des défis et des récompenses en jeu.

Affrontez les meilleurs boss de Crash

Mesurez-vous à des personnages inoubliables comme Scorporilla, Nitrus Brio, Nina Cortex, Dingodile ou encore Faux Crash et obtenez de super récompenses.



Améliorez les compétences de course de Bandicoot et explorez l'île afin de vaincre tous les sbires du Dr Neo Cortex dans des combats épiques.



Gagnez avec style : personnalisez Crash pour des points d'EXP supplémentaires !

Fabriquez des gadgets et des armes

Faites équipe avec Coco Bandicoot et repérez les ennemis sur toute l'île.



Partez à l'aventure et débloquez des récompenses pour construire, améliorer et personnaliser la base.



Rassemblez des ingrédients lors de courses de collection pour fabriquer des sérums et des bâtiments.



Débloquez des armes, comme les bombes ou le pisto-laser, pour des courses plus folles et des récompenses !

Gagnez des récompenses en jeu et personnalisez Crash

Débloquez des skins et des costumes de personnages célèbres pour personnaliser votre Crash Bandicoot unique.



Personnalisez Crash, partez faire la course et débloquez des défis, des personnages et des récompenses afin de devenir le Bandicoot ultime.

Faites la course avec vos amis en multijoueur

Plongez dans une nouvelle expérience de jeu et rejoignez d'autres Bandicoots dans des courses asynchrones en multijoueur.

Courez aux côtés d'autres Crash personnalisés et créez votre propre équipe de Bandicoots !

Gagnez des points Crash en jeu et montez les échelons des classements solo et par équipe pour obtenir des récompenses.

Si vous pré-réservez le jeu sur l'App Store ou le Google Play Store, vous obtiendrez une skin exclusive de Hyène Bleue pour Crash. Les joueurs à la recherche d'une aventure plus complète peuvent se tourner vers Crash Bandicoot 4: It's About Time, vendu 52,99 € sur Amazon.fr.