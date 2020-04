Crash Bandicoot Mobile est une réalité, et il est déjà jouable pour certains !

Souvenez-vous : en février dernier, nous vous rapportions qu'un Crash Bandicoot Mobile avait été aperçu sur la Toile avec de premiers visuels. King, spécialiste du jeu sur mobile qui appartient désormais à Activision Blizzard, l'ayant droit de la franchise, n'avait jamais confirmé le projet, et c'est toujours sans annonce officielle qu'il a été lancé chez certains joueurs.

Crash Bandicoot Mobile existe bel et bien, et il vient d'avoir droit à un soft launch sur Android en Malaisie. Si vous n'êtes pas familiers avec le concept, il permet aux studios de tester un produit et d'affiner son concept en ne le soumettant qu'à une partie de la communauté, avant un lancement global en bonne et due forme dans les mois qui suivent. L'expérience est donc disponible sur le Google Play Store, mais pas depuis n'importe quel pays.

Toujours est-il que certains ne sont pas privés de partager du gameplay pour nous faire savoir à quoi ressemble ce Crash Bandicoot Mobile. Il s'agit d'un jeu d'adresse dans des niveaux à défilement automatique, qui se rapprochent des endless runner où nous devons survivre le plus longtemps possible, mais ressemble surtout aux missions emblématiques de la licence. Les niveaux ne sont d'ailleurs pas infinis, car après avoir évité des obstacles, Crash peut affronter un boss pour le terminer : Mutagen Ant, Scorporilla, Nitrus Brio, Dingodile et bien d'autres seront de la partie.

Un tas d'éléments peuvent être collectés et gagnés et plusieurs chapitres avec des décors et objectifs variés sont accessibles, nous emmenant par exemple à Turtle Woods, Lost City et Temple Ruins. Entre les missions, la base de Coco et les armes de Crash pouvant être améliorées, le but ultime est de renvoyer Dr. Neo Cortex et ses sbires dans leurs dimensions. Les bases sont posées : de quoi vous donner envie de télécharger le titre, bien évidemment gratuit, le moment venu ?