RUMEUR sur Crash Bandicoot Mobile : un jeu iOS et Android et ses images de gameplay en fuite

Le succès de Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy a relancé l'intérêt des joueurs d'hier et d'aujourd'hui pour la franchise.

Beaucoup espèrent désormais qu'Activision s'associe avec un développeur de renom pour relancer la série avec un épisode inédit. Et ça tombe bien, des licences de l'éditeur reviendront de manière « réimaginées » ces prochains mois. Il se pourrait cependant qu'avant un hypothétique Crash Bandicoot inédit en haute définition, le personnage culte fasse un petit détour par la case mobile.

Des internautes ont découvert l'existence d'un certain Crash Bandicoot Mobile, en passant par un réseau de publicité sur Facebook au Brésil. Le produit semble bel et bien en préparation, mais non jouable, alors qu'un sondage actuellement inutilisable est en ligne pour aider à finaliser son développement. Les personnes à l'origine de la fuite ont néanmoins mis la main sur plusieurs visuels, qui donnent une idée de l'allure du jeu : il s'agirait d'un endless runner rappelant certains niveaux cultes du jeu de plateforme, ponctué de séquences d'amélioration de base.

Le géant King, spécialiste des mobiles appartenant désormais à Activision-Blizzard, se chargerait de l'édition de ce qui pourrait devenir le nouveau Temple Run. Encore faudra-t-il attendre la confirmation de l'éditeur pour être sûr qu'il ne s'agit pas d'un habile fake.