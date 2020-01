RUMEUR sur Super Smash Bros. Ultimate : Crash Bandicoot serait le prochain combattant

Le 22 octobre dernier, un certain MandyCan affirmait sur Twitter que le cinquième et dernier combattant du premier Fighters Pass de Super Smash Bros. Ultimate serait Byleth, issu de Fire Emblem: Three Houses. Bien évidemment, personne ne l'a pris au sérieux à l'époque, mais la semaine dernière, eh bien, Nintendo a officialisé la venue de Byleth dans SSBU.

Du coup, les autres tweets de MandyCan ont un tout autre intérêt, et ça tombe bien, car quelques jours après son message concernant Byleth, l'internaute affirmait que le premier personnage arrivant dans le Fighters Pass Vol.2 de Super Smash Bros. Ultimate serait Crash Bandicoot. MandyCan explique qu'il ne comptait pas faire de bruit avec ses messages, du moins pas avant l'officialisation de Crash dans le jeu de combat.

Alors bien évidemment, tout cela est à prendre avec des pincettes, et même si tabler sur l'arrivée de Byleth dans Super Smash Bros. Ultimate était osé, il faudra attendre l'officialisation du premier personnage du Fighters Pass Vol. 2 dans les prochains mois pour savoir si MandyCan est bien un insider à suivre.