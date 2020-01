Super Smash Bros. Ultimate : Byleth de Fire Emblem: Three Houses ajouté au roster, Altaïr et Cuphead en costumes Mii et un Fighters Pass Vol. 2 annoncés

Plus tôt dans la semaine, Nintendo a annoncé la diffusion d'une présentation ce jeudi à 15h00 pour dévoiler le 5e et ultime combattant du Fighters Pass de Super Smash Bros. Ultimate, qui ne sera pas le dernier ajouté au jeu pour autant. Alors, qui avait vu juste sur la Toile concernant son identité ?

Eh bien, la surprise a été de taille, car il s'agit de Byleth, nom donné par défaut au personnage principal de Fire Emblem: Three Houses. La vidéo a été enregistrée en novembre et les membres du personnel de Nintendo tenus à l'écart pour garder la surprise. Et si vous vous demandiez quel était l'étrange signe que faisait Masahiro Sakurai avec ces doigts pour l'annonce du live, sachez que ce grand monsieur compte en binaire sur ses doigts, tout est normal ! En premier lieu, nous avons donc eu droit à une introduction bien drôle que les joueurs de FE3H apprécieront.

Comme dans le jeu Switch, il sera possible d'incarner au choix la version masculine ou féminine du personnage. Mieux encore, et histoire de tacler les joueurs qui auraient crié à un énième épéiste issu de la licence, Byleth maniera quatre Reliques de Héros différentes. Chacune sera liée à une direction, pour un panel de coups assez varié, mais dans l'ensemble, ce combattant sera surtout bon à distance. Ainsi, l'Épée du Créateur (haut) permettra d'effectuer des attaques rapides, s'allongeant et se rétractant à volonté et pouvant même servir de fouet, en plus de se rattraper à un rebord. Quelles sont les trois autres ? Eh bien, la lance Areadbhar (droite et gauche), la hache Aymr (bas) faisant passer à travers la plateforme et déconseillée face aux autres personnages de Fire Emblem, ainsi que l'arc Infaillible et ses tirs chargés dont l'attaque ne peut être annulée une fois au maximum. Quant au Smash final, c'est évidemment l'attaque Déchire-ciel qui a été retenue, avec Sothis faisant une petite apparition.

Du côté des costumes, il y en aura pour les deux versions de Byleth, celui par défaut et ceux impairs étant pour son pendant masculin et les pairs pour son équivalent féminin, avec les 3, 4 et 5 aux couleurs des leaders des maisons. Le sixième rappellera l'apparence de Sothis, tandis que les 7 et 8 arboreront la « transformation » du personnage avec les cheveux clairs.

Le stage additionnel sera le Monastère de Garreg Mach, reprenant quatre de ses zones pour tout autant de factions. En premier lieu, le marché aux étals destructibles fera apparaître Dedue, Dimitri et Ingrid des Lions de saphir, en plus de notre bon vieil ami le garde. Une plateforme volante nous transportera ensuite dans les autres parties, à commencer par la salle de réception. Là, nous retrouverons Edelgard, Dorothea et Petra des Aigles de jais, pourrons détruire le mobilier et même faire tomber les lustres si nous arrivons à y grimper. Vient ensuite le pont avec Claude, Hilda et Lorenz des Cerfs d'or, en plus d'un chevalier pégase en arrière-plan, puis la cathédrale où les membres de l'Église de Seiros nous attendront, à savoir Seteth, Rhea et Flayn.

En plus de ça, ce sont 11 nouvelles pistes musicales en provenance de Fire Emblem: Three Houses qui viendront délecter nos oreilles, dont le thème principal en versions anglaise et japonaise réarrangé. Elles s'appliqueront à l'ensemble des arènes de la saga. Enfin, un tableau des esprits supplémentaire fera apparaître les personnages du jeu, dont Sothis, et le mode classique disposera d'une route intitulée Lignée de légende où une petite surprise nous attend...

Pour ne pas changer, de nouveaux costumes Mii seront également mis en vente, toujours à 0,80 €, avec cette fois du Assassin's Creed, The Lapins Crétins, Mega Man et Cuphead !

Altaïr (épéiste)

Lapin Crétin (couvre-chef)

Mega Man X (tireur)

MegaMan.EXE (tireur)

Cuphead (tireur) + piste audio Floral Fury

Byleth et les nouveaux costumes Mii seront disponibles à l'achat le 29 janvier sur l'eShop de la Switch. Pour ne pas changer, il sera possible de se le procurer contre 5,99 € avec le Set de combattant 5 ou bien d'opter pour le Fighters Pass à 24,99 € si ce n'est pas déjà fait. Petit rappel au passage, les amiibo de Samus sombre et Richter seront eux disponibles dès demain à la vente, le 17 janvier. Des visuels sont disponibles en page suivante.

Pour terminer, nous savions qu'il y aurait de nouveaux combattants à venir par la suite, et ils seront finalement réunis dans un Fighters Pass Vol. 2, car ils seront au nombre de 6, avec à chaque fois un stage inédit des pistes audio, vendu 29,99 € dès le 29 janvier. Ils paraîtront tous avant le 31 décembre 2021, nous avons le temps de voir venir, bien qu'ils aient tous déjà été choisis. En bonus, un costume Mii permettra d'arborer l'apparence de Link avec l'équipement archéonique de The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Oui, Nintendo continue de gâter la communauté de Super Smash Bros. Ultimate !

