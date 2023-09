amiibo : des dates pour Zelda, Ganondorf, Noah et Mio, le dernier personnage de Super Smash Bros. Ultimate enfin annoncé

Nintendo n'oublie pas ses amiibo, ces petits figurines qui peuvent débloquer des bonus dans certains jeux grâce à une puce NFC, mais qui sont surtout collectionnées par les fans. Ces derniers attendent avec impatience la sortie de plusieurs figurines officialisées ces derniers mois, et nous avons enfin des dates de sortie.

Les figurines amiibo de Zelda et Ganondorf issus de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom seront disponible le 3 novembre 2023. Puis il faudra patienter jusqu'au 19 janvier 2024 pour mettre les mains sur les amiibo de Noah et Mio, de Xenoblade Chronicles 3. Attention, ces deux derniers amiibo seront uniquement disponibles dans un pack et non à l'unité.

Enfin, Nintendo annonce une nouvelle figurine, celle de Sora, ce qui signifie que tous les personnages de Super Smash Bros. Ultimate auront leur amiibo. Mais, pour l'instant, aucune date de sortie pour le héros avec sa keyblade. Vous pouvez retrouver d'autres amiibo sur Amazon.