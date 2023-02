The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom s'offre une bande-annonce dantesque, un amiibo de Link, une édition collector et un tarif élevé !

Lors de l'E3 2019, Nintendo surprenait son monde en dévoilant une suite à The Legend of Zelda: Breath of the Wild, qui se fait depuis attendre. Le jeu n'est ensuite réapparu que deux ans plus tard avec un premier aperçu de son gameplay, alors prévu pour 2022 avant de se faire repousser. Il aura tout de même fallu attendre septembre dernier pour qu'enfin il nous révèle son titre, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, et sa date de sortie. Avec la description récemment apparue du côté de Micromania, nous fournissant quelques détails inédits au sujet de son scénario, ou encore le fait que l'eShop et diverses boutiques nord-américaines ont la nuit dernière affiché son prix avant de supprimer l'information, sa présence durant le Nintendo Direct de ce soir était plus qu'évidente et ça n'a pas manqué.

C'est une bande-annonce totalement folle sur fond de destruction du royaume d'Hyrule par les forces de Ganondorf qui nous a été proposée, la voix menaçante de ce dernier en fond et la Lune de Sang obscurcissant les cieux. Diverses phases de gameplay plus porteuses d'espoir sont tout de même présentes, mettant en avant les nouvelles aptitudes de Link, des créatures diverses et variées et même d'étonnants moyens de locomotion, dont un drone géant et une voiture.

Une édition collector a elle été dévoilée, ainsi qu'un amiibo de Link dans sa nouvelle tenue, qui seront évidemment disponibles au lancement. Ce dernier donnera accès à des armes, matériaux et un tissu spécial pour la paravoile. Les autres figurines NFC de la licence permettront également d'obtenir ce genre de récompenses.

Contenu de l'édition collector The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (version physique)

Un recueil d'illustrations

Un steelbook

Un poster métallique ICONART

Un ensemble de quatre pin's

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom est attendu le 12 mai prochain sur Switch et peut être précommandé sur Amazon au prix de 64,99 €. Sur l'eShop, il est affiché à 69,99 € ! Non, ce n'est pas une erreur, car Game Informer a demandé à Nintendo s'il s'agissait d'une nouvelle norme. Fort heureusement, non, mais l'éditeur a déclaré qu'il décide de la tarification au cas par cas, alors ne soyez pas étonnés de voir d'autres jeux Switch vendus près de 70 euros à l'avenir...

