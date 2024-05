The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, les OST arrivent, ce collector risque de vous titiller !

Il est temps de souffler une bougie car cela fait un an que The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom a vu le jour. Le titre de Nintendo a su marquer les joueurs avec une aventure exceptionnelle et des musiques envoutantes (lire notre test). En parlant des OST, la firme japonaise profite de cet anniversaire pour annoncer non pas un, mais deux grosses boîtes incluant les mélopées sur 9 CD (344 pites au total).

Edition standard



D’un côté, nous pourrons mettre la main sur une édition standard, exhibant la jaquette du jeu sur un coffret épais, de l’autre sur une version collector, proposant en prime une clé USB. La particularité de ce support de stockage externe ? Elle a l’allure de l’Épée de Légende, alias la Master Sword (qui aura droit à une « figurine » à l’échelle).

Edition collector



Seul point noir au tableau, pour le moment, ces éditions sont uniquement annoncées au Japon. Si l’envie de craquer s’invite à la fête, sachez qu’il est possible de faire importer et de passer commande sur Amazon Japan (avec votre carte bleue française). Les prix dans tout cela ? La version basique coûtera 13 200 yens (78 euros environ avec le taux du moment), la collector, 19 800 yens (117 euros environ). La date de sortie est fixée au 31 juillet 2024.