TEST The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, le jeu le plus abouti de la Switch !

Un royaume… vertigineux !





Souvenez-vous, en mars 2017, une toute nouvelle production voyait le jour sur Switch et Wii U, The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Cet opus a su marquer les esprits, 6 ans après, les fans continuent d’explorer les diverses contrées d’Hyrule. Il y a maintenant plusieurs mois, Nintendo a surpris le monde entier en annonçant une suite à cette aventure extraordinaire. Ainsi, les joueurs peuvent découvrir ce que le royaume est devenu. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom voit donc le jour, nous sommes arrivés au bout de cette odyssée, il est temps de vous en parler.

Sur la Switch OLED, le rendu est à tomber !

Parlons peu, parlons bien, la partie visuelle reprend les bases de Breath of the Wild. La firme japonaise nous plonge dans un monde que nous connaissons, avec des lieux inédits et des textures qui ont été un brin peaufinées. Certains éléments visuels exhibent un rendu tirant vers le cel-shading, tandis que d’autres affichent de la 3D classique. Point que nous remarquons, Nintendo maîtrise un peu mieux son matériel avec un titre aussi gourmand. Pour rappel, à sa sortie, le premier opus avait pas mal de lacunes visuelles qui rendaient certains passages exécrables à l’image ; le tout avait été corrigé avec un patch (le fameux 1.11) et un boost de la console via des mises à jour.

Nous avons donc affaire à un open world avec des champs de profondeur poussés à l’extrême. Alors oui, quand plusieurs éléments sont étalés sous nos yeux, le jeu saccade légèrement et fait chauffer la console pour stabiliser le tout. Des imperfections visuelles sont présentes, comme l’aliasing, le popping et le clipping. Mais les développeurs n’ont pas le choix et doivent faire des concessions pour amener un titre stable, sans trop déranger la rétine. Mais globalement et pour de la « Switch », les graphismes sont plaisants. Jeux de lumière hallucinants, qui amusent les pupilles avec délicatesse, direction artistique envoûtante, qui arrive à charmer sans difficulté, physique surprenante, qui est toujours aussi incroyable, nous sommes impressionnés par ce que peut faire l’équipe avec un hardware qui commence à dater. Alors, imaginez si nos amis se lancent dans la conception d’un Zelda sur une machine plus puissante. Il y a de quoi faire rêver...

En outre, en basculant en mode Portable, les graphismes sont plus soignés et plus fins, les défauts énoncés précédemment disparaissent. Grâce à la petitesse de l’écran, les effets d’escalier s’éclipsent et les petits ralentissements ne sont plus de la fête. Vous l’aurez donc compris, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom est plus clinquant en nomade que sur une télé. Et notez que sur la Switch OLED, le rendu est à tomber ! Les musiques dans tout cela ? Elles nous accompagnent un peu plus souvent et reprennent des mélopées connues de la franchise, avec des notes modernisées et adaptées aux environnements. Les mélodies s’affolent lors d’un affrontement, s’apaisent pendant de nos escapades, s’excitent durant les missions délirantes. Dans un lieu sombre et chaud, le rythme est posé avec des sons graves, dans un endroit plus frais, c’est plus léger avec des tonalités plus aiguës. Du côté des doublages, Nintendo a mis les moyens. Nos comédiens français sont talentueux et jouent parfaitement leur rôle. Les intonations sont excellentes. Si la langue de Molière ne vous convient pas, il est possible de basculer en anglais ou en japonais. Là aussi, les voix sont impeccables, tout le monde y trouve son compte. Bref, vous l’aurez compris, l’immersion est totale au niveau des esgourdes. Un véritable plaisir !

♫ Allez plus haut, alleeeeez plus haaaaaaaaaut ♫





Nintendo récupère le gameplay d'antan et ajoute de bonnes grosses nouveautés. Ainsi, la jauge d'endurance est toujours dans les parages, il est possible d'escalader n'importe quelle paroi, nous pouvons nous téléporter d'un lieu à un autre et les épées se cassent au bout de quelques coups. Ce dernier point faisait grincer les dents à l'époque, mais le studio a amélioré et a inclus une fonction qui a de quoi divertir. Link use dorénavant de son bras droit pour combiner des éléments entre eux. En d'autres termes, si une lame est fragile, il suffit de la fusionner avec une autre arme, un rocher, une caisse ou un ustensile robuste pour lui donner un peu plus de résistance et de puissance.

Totalement délirant et cocasse !

Cette mécanique peut aussi être utilisée pour les boucliers. En y associant, par exemple, un champignon spécifique, lors d’une offensive ennemie, des spores vont se propager pour étourdir les adversaires. Chose plutôt amusante, nous pouvons y fixer tout et n'importe quoi ; attention lors de vos manipulations, nous nous sommes déjà retrouvés avec une « massue banane » sans faire exprès. Tout cela apporte une dimension tactique à nos affrontements. Et pour cause, certaines créatures sont robustes et violentes, il ne suffit pas de rentrer dans le tas pour remporter la victoire. Il faut réfléchir, analyser, anticiper et créer des ressources. Totalement délirant et cocasse !

L'autre point inédit, la construction de véhicules. Ici, nous pouvons fabriquer des voitures, avions, fusées, mechas, bateaux, tout ce qui nous passe par la tête du moment que nous avons le matériel à disposition. Nous avions des craintes concernant cette fonctionnalité... Des commandes assommantes ? Une utilisation redondante ? Eh bien, rien de tout ça. Vous venez de passer deux heures à construire une maison robot volante, pas de panique, Nintendo a pensé à tout. Les plans de nos constructions apparaissent dans un historique, nous pouvons les verrouiller afin de les utiliser ultérieurement. Au final, cette partie « construction » est pratique pour accéder à des environnements qui sont difficiles à atteindre et peut être d’une grande aide lors d’une mêlée survoltée.

Encore du neuf en vue ! Cette fois-ci, il s’agit d’une faculté, « Infiltration », qui nous donne la possibilité de traverser des plafonds. Pas envie d’escalader une falaise ? Trouvez une surface au-dessus de votre tête, et pénétrez dans les rochers pour arriver au sommet en un claquement de doigts. C’est pratique, ça change la vie et l’aventure est beaucoup plus fluide avec une telle aptitude. En un mot : ingénieux ! Pour ce qui est de la partie exploration, nous pouvons toujours débusquer des chevaux sauvages, les apprivoiser et les garder dans une écurie. Dans The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Link ne fait pas que courir, sauter et grimper, il peut dorénavant s'élever vers les cieux via des tours qui l’expulsent dans les nuages. Des plateformes volantes sont éparpillées un partout, nous pouvons les explorer et y découvrir leurs secrets. Pour revenir sur la terre ferme, notre héros peut plonger du ciel, planer avec sa Paravoile ou encore contrôler sa chute (en appuyant sur R). C’est amusant et très efficace pour atteindre en un rien de temps des lieux inaccessibles à pied. Si vous avez le vertige, vous allez avoir le tournis ! Et pour finir, avis aux possesseurs des amiibo « Zelda », les figurines apportent quelques bonus avantageux qui ne laissent pas indifférent.

Le Monde à l’envers



Le royaume est de nouveau plongé dans le chaos. Une nouvelle créature, étrange et mystérieuse, rôde dans les environs et explose les diverses contrées d’Hyrule pour les dominer. Le chevalier Link se doit alors d’enquêter pour faire revenir la paix. Et... c’est tout ? Nous n’allons pas rentrer dans les détails pour vous laisser le plaisir de la découverte. Si vous avez visionné les différents trailers et suivi l’actualité, vous en savez un peu plus sur les enjeux et sur le vilain monsieur qui veut tout écraser.

Dur de lâcher la manette !

Cependant, nous vous partageons notre avis sur ce qui nous a été étalé jusqu’au générique final, et nous pouvons vous dire que l’histoire est vraiment bien pensée et ficelée. Il y a du suspense, des rebondissements, de l’émotion, de la joie... Si vous êtes un amoureux des The Legend of Zelda, vous remarquerez des passages qui peuvent être liés aux titres d’autrefois ; tels que Skyward Sword. De plus, les cinématiques sont maintenant plus nombreuses, le géant japonais a écouté les demandes des aficionados en y ajoutant des cutscenes prenantes qui apparaissent un peu plus souvent. En somme, tout est là pour tenir en haleine et faire monter les poils. Dur de lâcher la manette !

Alors la grande question que tout le monde se pose, combien de temps pour achever la bête ? Cela dépendra de ce que vous souhaitez faire et accomplir. Nous avons évoqué le ciel à explorer, les terres à inspecter, mais il existe un autre endroit... plus menaçant, plus funeste, plus obscur. Les Profondeurs ! Qu’est-ce concrètement ? Il s’agit de l’inverse de la surface où des monstres puissants vivent. La région est plongée dans le noir, le sol et les murs sont pourris, des spores et de la poussière flottent dans l’air. Il y a tellement de ressemblances avec la série Stranger Things, nul doute que Nintendo s’est grandement inspiré du Monde à l’envers pour concevoir cette partie. C’est très oppressant, stressant et quelque peu flippant.

Vous l’aurez donc compris, vous devez passer du temps au-dessus des nuages, sur des plaines verdâtres et dans un univers sinistre et inquiétant. Les quêtes sont nombreuses et ne se ressemblent pas. D’un côté, nous pouvons achever des Sanctuaires (ils sont encore là), aider la populace et effectuer des besognes pour obtenir des tenues, compétences et matériels, de l’autre, partir à la conquête des Temples. Oui, oui, vous avez bien lu, les Temples sont de retour ! En ces lieux, il faut user de ses neurones pour activer des systèmes et accéder au boss. Chaque Temple a sa propre atmosphère et le gameplay change d’un site à un autre ; certains moments risquent de vous donner quelques frissons d’excitation. Bref, de notre côté, nous avons visité pas mal de recoins, terminé des missions annexes, joué à des mini-jeux et mené à bien notre tâche. Le tout nous a pris plus de 65 heures pour y arriver et il nous reste énormément de choses à faire et à voir. Si vous le souhaitez, vous pouvez aller directement à l’essentiel. Pour autant, l’envie de voyager sera plus forte, vous retournerez forcément trainer des pieds dans le Royaume d’Hyrule.

Les larmes… aux yeux





Certains peuvent se demander si ce deuxième volet n’est qu’un simple 1.5 finalement. Nous allons être clairs : non. Hyrule est diffèrent et vous serez surpris de comment les développeurs ont agencé et modifié les lieux. Un travail d’orfèvre a été fait pour nous divertir, une nouvelle fois, dans un endroit qui est familier de prime abord. Pour être franc, impossible d’en faire une extension, c’est donc une véritable suite que nous avons entre les mains.

Un sentiment étrange, chaleureux et empli de nostalgie nous submerge lorsque nous foulons de nouveau aux pieds les terres d’Hyrule. Qui n’a jamais rêvé de retourner dans Ocarina of Time et voir ce que le royaume est devenu ? C’est en quelque sorte ce que nous propose Nintendo avec Breath of the Wild et Tears of the Kingdom. La société a corrigé le tir, a compris ce que les fans voulaient et a su innover avec un plat qui date de 6 ans déjà. Les nouvelles mécaniques sont bien pensées, l’histoire est bien ficelée et prenante, bref la magie opère dès les premières secondes, c’est un véritable chef-d’œuvre vidéoludique qui s’invite dans nos foyers. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom est vertigineux, prodigieux, surprenant et spectaculaire. Sincèrement, si vous aimez l’Aventure avec un grand A, ne passez surtout pas à côté de cette merveille.

Les plus Le nouveau visage d’Hyrule

L’histoire, captivante

Les nouveaux pouvoirs, ingénieux

Une physique toujours aussi folle

Des musiques envoûtantes

Des doublages de qualité

Une durée de vie complètement dingue

Des temples… Des temples ! Les moins Quelques petites imperfections visuelles, surtout en mode TV

Notation Graphismes (en mode TV) 17 20 Graphismes (en mode Portable) 18 20 Bande-son 19 20 Jouabilité 18 20 Durée de vie 19 20 Scénario 18 20 Verdict 19 20