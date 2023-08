Baldur's Gate 3 fait aussi bien que The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, les notes sont folles !

Tester un jeu aussi gigantesque que Baldur's Gate 3 n'est pas simple, alors bien évidemment, les avis de la presse spécialisée ne sont pas tombés au lancement de la version 1.0 au début du mois. Mais les journalistes ont déjà passé nuits et jours sur le RPG de Larian Studios, les premières notes tombent et elles sont folles.

Baldur's Gate 3 obtient une moyenne de 96 % sur Metacritic, faisant de lui le meilleur jeu vidéo de l'année 2023, aux côtés de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, qui a la même note. Sur le site spécialisé regroupant la plupart des tests, Baldur's Gate 3 se hisse dans le club très fermé des meilleurs jeux de tous les temps, aux côtés de GTA V, Half-Life 2, GoldenEye 007 ou encore Resident Evil 4, des titres cultes qui auront marqué des générations de joueurs et l'industrie vidéoludique de manière générale.

PC Gamer, évidemment pointilleux lorsqu'il s'agit de jeux de rôle comme Baldur's Gate 3, lui a attribué la note exceptionnelle de 97/100, une première depuis... 16 ans ! Le dernier titre a avoir eu un tel honneur était Crysis en 2007, avec 98/100, un FPS qui lui aussi aura révolutionné le genre à sa manière. Pour la branche américaine, Baldur's Gate 3 se glisse donc entre Sid Meier's Alpha Centauri, Half-Life 2, Crysis (98/100) et Sid Meier's Civilization II et Half-Life (97/100), tandis que pour PC Gamer UK, le RPG est au-dessus de tout, c'est la meilleure note depuis les 30 ans du magazine.

Voici quelques notes, évidemment élogieuses, pour Baldur's Gate 3, les testeurs soulignant la qualité de la réalisation technique, de l'écriture, des personnages, de la fidélité à l'univers Donjons et Dragons, du scénario et de la liberté dans les approches des situations, rendant chaque partie unique :



