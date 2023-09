The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, DLC ou pas DLC ? Nintendo répond

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom continue de passionner quelques fans qui explorent encore avec plaisirs tous les recoins de Hyrule, mais la majorité des joueurs ont quand même terminé cette passionnante aventure avec Link et espèrent l'arrivée de DLC dans les prochains mois.

Il faut dire que The Legend of Zelda: Breath of the Wild avait eu un Passe d'extension avec des coffres bonus et deux ensembles de contenus téléchargeables, rajoutant notamment les Épreuves de l'épée, un mode Expert et l'Ôde aux Prodiges. Alors, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom aura-t-il droit au même traitement ? Le réalisateur du jeu Hidemaro Fujibayashi et le producteur Eiji Aonuma se sont entretenus avec Famitsu pour répondre à cette question :

Il n'est pas prévu de publier du contenu supplémentaire cette fois-ci, mais c'est parce que j'ai l'impression que nous avons fait tout ce que nous pouvions faire pour proposer du plaisir dans cet univers.

Eh non, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom n'aura pas de DLC ! Eiji Aonuma explique que l'idée de développer cette suite directe, très rare pour la franchise, est née de son envie de proposer de nouvelles choses dans l'univers de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, mais désormais, il pense avoir fait le tour. Son équipe planche sans aucun doute sur quelque chose de nouveau dans la franchise Zelda, mais ce ne sera pas un DLC pour le dernier opus en date. Un nouveau jeu dans une version encore inédite de Hyrule ? Mystère.

