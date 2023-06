The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom : deux nouveaux amiibo annoncés

La hype entourant The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom est loin d'être passée même s'il n'est actuellement plus en tête des ventes en France. Nous n'attendions pas de ses nouvelles durant le Nintendo Direct de ce mercredi, mais il a pourtant refait parler de lui, du moins ses personnages. En effet, pour son lancement, il a eu droit à une Switch collector ainsi qu'une édition collector et un amiibo représentant son personnage principal, Link. Vous pensiez que Big N. allait se contenter de ça ? Que nenni et ce sont évidemment les deux autres têtes d'affiche du jeu qui vont y passer.

Nous pourrons donc craquer pour des figurines NFC de Ganondorf dans sa pose digne d'un samouraï reprise de son artwork et de la princesse Zelda en lévitation, tenant la Master Sword en mains. Il faudra toutefois patienter un bon moment avant d'ajouter ses joujoux à votre collection, car ils ne sortiront pas avant cet hiver, sans plus de précision. À priori, ils offriront comme leurs compères des objets et tissus spéciaux pour la paravoile in-game.

Si vous n'avez pas encore craqué pour The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, il est vendu 51,49 € sur Amazon.

