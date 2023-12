Super Smash Bros. Ultimate : de la nouveauté en approche pour le 5e anniversaire, l'amiibo de Sora enfin daté

Vous l'avez lu au titre de cet article, Nintendo va célébrer le 5e anniversaire de Super Smash Bros. Ultimate, qui est sorti il y a déjà cinq bonnes années de cela le 7 décembre 2018. Depuis sa toute dernière mise à jour 13.0.1 fin 2021, de multiples évènements ont lieu pour occuper les joueurs, mais cela s'arrête là. Eh bien, l'éditeur a prévu un tout petit peu plus pour les célébrations du moment. Tout d'abord, un évènement spécial rapportera cinq fois plus d'expérience et de points d'esprit, ainsi que cinq en-cas (G),de ce vendredi 8 au mercredi 13 décembre. Un tournoi et quatre évènements d'esprits suivront au début de l'année 2024, et c'est là qu'un peu de nouveauté sera introduite avec de nouveaux esprits !

L'amiibo de Sora fera son arrivée dans la collection #SmashBros le 16/02/2024 ! #KingdomHearts pic.twitter.com/IHbqK00MAe — Nintendo France (@NintendoFrance) December 7, 2023

Enfin, l'autre annonce du jour, c'est celle de la date de sortie de l'amiibo Sora, personnage principal de Kingdom Hearts qui a rejoint le jeu en octobre 2021 en tant qu'ultime combattant, inclus dans le Fighters Pass Vol. 2. Sa figurine avait logiquement été officialisée en septembre et sortira donc après Noah et Mio de Xenoblade Chronicles 3, à savoir le 16 février 2024. Après cela, les 82 personnages jouables de SSBU auront donc tous été déclinés sous ce format, ce qui n'est pas rien, surtout pour le compte en banque des fans.

Si jamais vous n'avez pas encore ajouté Super Smash Bros. Ultimate à votre ludothèque, il est vendu 51,49 € sur Amazon, 51,99 € à la Fnac et 52,99 € chez Cdiscount.

Lire aussi : Switch : un point sur les ventes de consoles et le top 10 des jeux Nintendo au 30 septembre 2023, comment va l'éditeur ?