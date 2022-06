RUMEUR sur Crash Bandicoot : un jeu de combat à la Super Smash Bros. bientôt dévoilé

Comme chaque année, le mois de juin promet d'être riche en annonces vidéoludiques. Même si l'E3 2022 n'a pas lieu, les joueurs auront droit à plusieurs évènements et conférences, à commencer par le Summer Game Fest puis le Xbox & Bethesda Games Showcase. Et nous pourrions bien y retrouver notre marsupial préféré.

Jez Corden de Windows Central a évoqué lors d'un récent podcast l'existence d'un jeu de combat avec Crash Bandicoot, qui devrait être annoncé dans les prochains jours, voici ce qu'il déclare :

Un nouveau Crash ? Je me demande où vous avez eu cette information ? Je n'étais pas supposé la dévoiler... Je pense que nous pourrions voir un nouveau Crash Bandicoot, et non seulement ce sera un nouveau jeu vidéo Crash Bandicoot, mais ce sera aussi un jeu multijoueur Crash Bandicoot... Une sorte de brawler à quatre joueurs, mais orienté sur Crash.

Jez nous parle ici d'un jeu de combat à la Super Smash Bros., mais avec Crash Bandicoot et ses amis, un genre qui se multiplie ces derniers mois avec Nickelodeon All-Star Brawl ou encore MultiVersus. Le titre serait évidemment édité par Activision et développé par Toys for Bob, derrière les Skylanders, Spyro Reignited Trilogy, Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy et Crash Bandicoot 4: It's About Time, que vous pouvez retrouver à 55,75 € sur Amazon.

Si le journaliste semble confiant de son information, il faudra bien sûr attendre la confirmation de la part des studios pour se réjouir, mais l'attente ne devrait plus être très longue, Jez Corden laisse entendre que le titre serait présenté lors du Xbox & Bethesda Games Showcase, ce dimanche 12 juin à 19h00.

Lire aussi : TEST de Crash Bandicoot 4: It's About Time, un nouveau visage sur PS5, Xbox Series X et PC