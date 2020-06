Crash Bandicoot 4: It’s About Time, bande-annonce de gameplay, date de sortie et bonus, le jeu est officialisé

La surprise a été un peu gâchée par de nombreux leaks, mais c'est désormais officiel, Crash Bandicoot 4: It’s About Time est attendu sur PS4, Xbox One et Xbox Series X cette année. C'est lors du nouvel épisode du Summer Game Fest qu'a été officialisée la bonne nouvelle, avec une première bande-annonce de gameplay à découvrir ci-dessous :

Crash va donc pouvoir visiter tout un tas de mondes, au travers des âges, afin de réparer les dégâts causés par une faille quantique. Il sera évidemment accompagné de Coco, qui sera également jouable dans Crash Bandicoot 4: It’s About Time. Concernant le gameplay, les fans ne devraient pas être dépaysés, avec de la plateforme, des combats contre des boss, et des séquences de fuite haletantes. Toys for Bob, qui développe cet opus, promet quand même de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux personnages jouables dont Neo Cortex, et quatre Masques Quantiques. Quelques images sont à admirer sur la seconde page.

La date de sortie de Crash Bandicoot 4: It’s About Time est fixée au 2 octobre 2020 sur PS4, Xbox One et Xbox Series X, lorsque celle-ci sera disponible. Les joueurs optant pour une édition numérique obtiendront des tenues alternatives pour Crash et Coco. En attendant, vous pouvez retrouver Crash Bandicoot N.Sane Trilogy contre 29,4 € à la Fnac.