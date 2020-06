Crash Bandicoot 4: It’s About Time, titre, synopsis et jaquette en fuite pour le nouvel épisode de la licence par Activision

Hier soir, nous vous rapportions que différentes rédactions dont IGN ont reçu un puzzle teasant sans aucun doute l'annonce prochaine d'un nouveau Crash Bandicoot, représentant un masque déjà aperçu auparavant et accompagné d'un message parlant de « temps ». Oui, il était effectivement grand temps que le teasing commence, car les fuites s'en mêlent déjà et dévoilent donc avant l'heure le nom et de premiers détails au sujet de celui qu'il faudra appeler Crash Bandicoot 4: It's About Time !

Ce que vous avez devant les yeux, ce sont bel et bien les jaquettes PS4 et Xbox One de ce nouvel épisode qui sera donc développé par Toys for Bob, à qui nous devons le portage Switch de Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy et Spyro Reignited Trilogy sur toutes les plateformes. L'information nous provient de l'organisme de classification des jeux taïwanais et inclus le synopsis suivant :

Crash se détend et explore son île à son époque, 1998, quand il trouve un mystérieux masque caché dans une grotte, Lani-Loli. Le masque est l'un des Masques Quantiques et connaît apparemment Aku-Aku, l'ami masque de Crash ! Avec le retour des Masques Quantiques et une faille quantique apparaissant près de nos héros, ils décident de se diriger courageusement à travers vers différentes époques et dimensions pour arrêter quiconque en est responsable.

L'illustration nous montre de son côté Crash et Coco Bandicoot accompagnés par ces fameux Masques Quantiques qui devraient être au cœur du gameplay. Fait cocasse, La Vengeance de Cortex est déjà numéroté « 4 » au Japon. Vous noterez également que la jaquette Xbox One fait mention de la Xbox Series X, sur laquelle il sera possible d'y jouer.

Il ne reste désormais plus qu'à attendre un communiqué d'Activision et une première bande-annonce, qui ne vont sans doute pas tarder maintenant que la révélation tombe un peu à l'eau. Reste à voir si la Switch et les PC seront également servis ou à nouveau mis de côté.