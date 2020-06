Crash Bandicoot 4: It's About Time, au tour de la date de sortie et de screenshots du trailer de fuiter !

Cela fait des années que la rumeur d'un nouveau Crash Bandicoot traîne sur la Toile, mais nous n'avions pas encore eu d'information concrète sur le projet avant cette semaine. Un tel projet ne pouvait pas échapper aux fuites, et c'est ce qui est arrivé avec l'organisme de classification des jeux vidéo taïwanais, qui a dévoilé la jaquette et le résumé d'un Crash Bandicoot 4: It's About Time.

Aujourd'hui, nouvelle étape dans le leak, alors que le trailer de révélation semble être également dans la nature. Un utilisateur de 4chan a diffusé de nombreuses captures crédibles de la première bande-annonce, à retrouver en page suivante. Elles confirment le nouveau design de Crash, Coco, Docteur Neo Cortex ou encore le masque de Lani-Loli.

Mieux, la date de sortie serait déjà mentionnée à la fin de la vidéo : Crash Bandicoot 4: It's About Time serait prévu pour le 9 octobre 2020 sur PS4 et Xbox One. La version numérique du jeu d'Activision et Toys for Bob devrait d'ailleurs être livrée avec des skins Totally Tubular exclusives.

#SummerGameFest is happy to welcome ALF as our official tech correspondent. He will be appearing live on Monday during the Developer Showcase. Don't miss it! pic.twitter.com/v5v502Ynnm — Summer Game Fest (@summergamefest) June 19, 2020

Alors, avec tout cela, à quand l'officialisation ? Plusieurs personnes comme l'analyste Daniel Ahmad indiquent que Crash Bandicoot 4: It's About Time sera le prochain titre révélé par Geoff Keighley dans le cadre dans son Summer Game Fest. Et il a justement pris la parole hier pour teaser une annonce pour ce lundi 22 juin à 17h00 en compagnie d'un spécialiste technique sans pareil : Alf, l'extraterrestre. Ne nous demandez pas d'explication, nous n'en avons aucune.