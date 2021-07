Atari Gaming reconfirme sa volonté de faire des jeux premium et va lâcher ses free-to-play

Après une traversée du désert, un dépôt de bilan et un retour avec des projets étranges (cryptomonnaie, console rétro), Atari est de retour et a annoncé il y a quelques semaines la création de la division Gaming, dont le but est clair, développer des jeux vidéo issus de ses licences cultes sur ordinateurs et consoles.

La firme a une nouvelle fois mis ses ambitions en avant et a annoncé qu'il mettait de côté ses jeux free-to-play comme Roller Coaster Tycoon Stories, Crystal Castles, Castles & Catapults, Ninja Golf et Atari Combat: Tank Fury, qui seront arrêtés ou cédés à d'autres studios. Wade J. Rosen, PDG d'Atari, veut mettre le paquet sur les jeux premium :

Notre intention avec toute expérience de jeu est de fournir des moments accessibles et joyeux de jeu significatif. C'est le cœur d'Atari et ce qui lie notre histoire à notre avenir. À cette fin, nous pensons que le jeu premium est mieux représentatif de ce type d'expérience de jeu et de l'ADN d'Atari.

Le PDG explique que « l'environnement concurrentiel et marketing pèse sur le business model du free-to-play », mais de genre de jeux n'est pas totalement abandonné, Atari va continuer de s'occuper des titres qui rencontrent le plus de succès. Ce qui ne sera pas le cas des jeux cités plus haut, voués à disparaître ou à changer de développeur. La firme va également arrêter ses Atari Casino en Afrique et revoit à la baisse les investissements dans la production de séries TV.

Atari Gaming veut donc redorer le blason du constructeur culte, reste désormais à attendre la révélation de ses premiers jeux premium.