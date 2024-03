System Shock : une date de sortie sur PlayStation et Xbox, enfin !

Pendant des années, Nightdive Studios a développé un remake de System Shock, un FPS/RPG culte des années 90. Le titre a été lancé sur ordinateurs en mai dernier, mais les joueurs sur PlayStation et Xbox attendent toujours des informations concernant les portages pour consoles de salon.

Bonne nouvelle, les développeurs et l'éditeur PLAION annoncent cette semaine que la date de sortie de System Shock est fixée au 21 mai 2024 sur PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, soit près d'un an après la version PC. Le contenu sera le même, les joueurs devront affronter SHODAN, une intelligence artificielle maléfique qui a pris le contrôle de la station Citadel et qui menace la Terre. Le remake proposera des graphismes en HD, des commandes modernisées, une interface revisitée et de nouveaux effets sonores et musicaux. Nightdive Studios précise enfin que « la version console comporte de nombreuses améliorations, ainsi que l'ajout d'une fin revisitée et d'une héroïne hackeuse optionnelle ». Voici les points clés du jeu sur PlayStation et Xbox :

Découvrez l'histoire glaçante de l'ascension de SHODAN et explorez les mystères de Citadel Station, en reconstituant la vérité au sein de ce monde de science-fiction à l'atmosphère saisissante.

Affrontez des pièges périlleux, des énigmes et une légion de créatures hostiles et mutantes créées et contrôlées par la charmante et malfaisante SHODAN elle-même.

Des visuels jusqu'à 4K 60FPS sur PlayStation 5 et Xbox Series X.

La version console propose une fin fraîchement retravaillée qui améliore l'affrontement final avec SHODAN !

Choisissez entre un protagoniste Hacker de genre masculin ou féminin.

Des commandes repensées pour prendre en compte les manettes de jeu PlayStation et Xbox.

