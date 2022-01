Crysis 4 : le prochain épisode confirmé par un teaser !

L'idée d'un Crysis 4 n'est pas si bête que ça, surtout après que Crytek ait remastérisé les 3 premiers volets pour les consoles modernes. Le nom du jeu était d'ailleurs apparu durant la fuite de données de GeForce NOW, lors de laquelle une très suspicieuse liste de jeux et portages non annoncés avait été repérée : plusieurs ont été confirmés depuis, d'autres paraissent toujours aussi irréalistes.

C'est dans ce contexte qu'un message inattendu a été découvert sur le compte BiliBili de Crytek (le vrai, à priori). Il a depuis disparu du réseau social chinois, mais son existence a bien été constatée par Eurogamer. La traduction est approximative, mais le texte sur l'image et celui accompagnant cette dernière mentionnent bien un « projet Crysis 4 » qui nous ouvrira un « nouveau nano-champ de bataille ». Une illustration montrant le casque d'Alcatraz au sol fait d'ailleurs office de teaser pour cette aventure.



Que faut-il en déduire ? Que l'annonce est imminente et que Crytek s'est simplement emmêlé les pinceaux ? Qu'un CM s'est un peu trop amusé avec un fan art ? Ou que le compte a été piraté par des joueurs imaginatifs ? Nous serons peut-être fixés dans les jours ou les heures qui viennent...

Mise à jour : peut-être pressé par ce leak, Crytek vient bien de confirmer Crysis 4 avec un premier teaser cryptique en noir et blanc. Nous n'aurons visiblement pas plus d'informations pour le moment...