Crysis Remastered Trilogy : des dates pour la sortie de Crysis 2 Remastered, Crysis 3 Remastered et la version physique de Crysis Remastered

Bien que Crysis Remastered n'ait pas convaincu tout le monde, Crytek va tout de même enchaîner en proposant un Crysis 2 Remastered et un Crysis 3 Remastered sur PS4, Xbox One, Switch et PC à la fin de l'année, avec des campagnes solos modernisées, mais pas de multijoueur. Il communique désormais plus précisément sur les dates de sortie et modalités d'achat de ces portages.

Concrètement, c'est le 15 octobre que Crysis 2 Remastered et Crysis 3 Remastered verront le jour sur l'Epic Games Store, le PlayStation Store, le Microsoft Store et l'eShop, au prix de 29,99 € l'unité. Une Crysis Remastered Trilogy sera également disponible à cette date pour les PC, PS4 et Xbox One au format numérique au prix de 49,99 €, mais aussi en physique sur PS4 et Xbox Series X|S. Sur Switch, pas de Crysis Remastered Trilogy, mais en parallèle des éditions numériques séparées, il y aura des sorties en boîte pour chacun des opus, à commencer par Crysis Remastered le 28 septembre (disponible en précommande au prix de 39,99 € chez Amazon.fr). Les éditions physiques de la trilogie et des volets seuls renfermeront toutes une carte d'art bonus, et « 20 cartes d'art signées et numérotées par des membres de l'équipe de développement ont été dispersées dans quelques boîtiers ».

Pour mémoire, il n'y aura pas de versions dédiées sur next-gen, mais les jeux seront tout de même optimisés pour les PlayStation 5 et Xbox Series X, pour être jouables « entre 1080p et 4K jusqu'à 60 fpd, grâce à la résolution dynamique qui permet d'obtenir d'excellentes performances sur le matériel actuel ». Comme ça, vous savez tout sur le futur proche de Crysis sur vos consoles !