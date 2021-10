Crysis Remastered Trilogy : la bande-annonce de lancement déjà partagée

Après avoir lancé Crysis Remastered l'année dernière, Crytek s'occupe des deux opus suivants et va lancer dans quelques jours Crysis Remastered Trilogy, qui regroupe donc les trois volets de la franchise. Le studio est pressé et partage dès cette semaine la bande-annonce de lancement, à admirer juste ici :

Crysis Remastered Trilogy regroupe donc Crysis Remastered, Crysis 2 Remastered et Crysis 3 Remastered, une aventure complète à retrouver sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Pour rappel, sur Switch, pas de compilation, mais chaque jeu est proposé séparément sur l'eShop et en version physique. Sur les précédentes plateformes, il faut se contenter de la trilogie en boîte ou des jeux indépendants sur le PlayStation Store, le Microsoft Store et l'Epic Games Store.

La date de sortie de Crysis Remastered Trilogy est fixée au 15 octobre 2021 sur PC, PS4, Xbox One et Switch, avec des optimisations sur PS5 et Xbox Series X|S. Vous pouvez précommander le jeu à 44,98 € sur Amazon.